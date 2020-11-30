Артисты "Дизель Шоу" рассказали о больших проблемах из-за карантина, которые заставили отказаться от новых выступлений

Из-за ограничений юмористам запретили дважды провести концерты во дворце "Украина", передает Politeka.net. Коллектив выразил свое возмущение на официальной странице в "Инстаграм". В соцсети размещена афиша с Егором Крутоголовом, Викторией Булитко и другими звездами, которая указывает следующие даты концертов: 26 и 27 февраля.

"Мы надеялись и делали всё возможное, чтобы наше зимнее «Дизель Шоу» состоялось со зрителями. После успешного концерта в Одессе летом и пяти юбилейных концертов с аншлагами во дворце «Украина» мы были уверены, что сейчас всё повторится! Однако постановления, которые меняются с завидной частотой, не оставили нам выбора".

В сообщении сказано, что звезды "Дизель шоу" вынуждены принять требования правительства и государственного концертного зала в частности. Однако артисты уже готовятся порадовать своих поклонников на Новый год:

"Глубину нашего разочарования не описать словами. Для всей команды «Дизель Шоу» встречать гостей в зрительном зале — большое счастье. Но, несмотря на то, что вы не сможете прийти к нам, мы сделаем все возможное, чтобы прийти к вам в новогоднюю ночь через телеэкраны! Будем снимать новые зимние концерты «Дизель Шоу», чтобы подарить вам премьеры любимого шоу в декабре".

Пользователи соцсети выразили поддержку своим любимчикам в комментариях:

"Как мне жаль вас,ребята(( и жаль зрителей(( это же эмоциональная подпитка для обеих сторон...и в это нелёгкое время мы нуждаемся больше всего в положительных эмоциях(( очень неприятно(( будем надеяться,что скоро все закончится ! Одесса любит вас"; "Жаль - Будем смотреть по телевизору, но вы не расстраивайтесь, все будет хорошо, мы вас любим"; "Очень Жалко...✊🏼 Удачи вам, без поддержки зрителя будет сложновато"; "То есть новогоднего концерта не будет??"; "Обидно очень".

Напомним, семейная драма в "Дизель шоу", Булитко, Крутоголов и другие актеры поразили украинцев: "внезапно нагрянут..."

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" ошеломили перевоплощением ради яркого номера: "даже сами...".