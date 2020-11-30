Дружина російського співака Артура Пирожкова, Анжеліка Ревва, насолоджується відпочинком в приголомшливому образі

Як пише Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене на курорті. Дружина Олександра Ревви (справжнє ім'я артиста), позувала на камеру в купальнику-боді тілесного кольору, який підкреслив її струнку фігуру і чималий бюст. Родзинкою вбрання стала всього одна бретелька-друге плече знаменитість прикрила своїми волоами.

У такому вигляді Анжеліка вийшла прогулятися по пляжу. В руках у неї можна помітити химерний келих і трубочку для коктейлю. Образ коханої шоумена доповнили сонячні окуляри, які вона затиснула між пальців.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися зовнішнім виглядом відпочиваючої Анжеліки і засипали її приємними відгуками:

"Королева"; "Ось подивишся у вікно якось сумно стає погода не дуже. А коли подивишся на вашу фотографію завжди настрою піднімається ☺ ви просто сонце! 🔥 💐 🌞 Люблю вас! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Спробуєш з ранку кокосик - і добре!))) Cool:)"; "Ви Така нереальна!💌 Ваш образ можна порівняти з чарівною квіткою лотоса, Ви так само прекрасна, красива і ніжна"; "яка шикарна фігура 👌 Анжеліка, і купальник принадність 👍 красуня😊, пощастило ж Олександру"; "Прямо засліплюєте своєю красою, ці неймовірні очі і приголомшлива посмішка, все прекрасно в Вас"; "Богиня краси 😍"; "Кокосанка"; "ні, ну це треба ж бути такою красунею!!!!👍 👍 👍 Ніяких недоліків!!!!!🔥 🔥 "; "Леді Досконалість!".

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