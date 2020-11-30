Жена российского певца Артура Пирожкова, Анжелика Ревва, наслаждается отдыхом в потрясающем образе

Как пишет Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, сделанное на курорте. Жена Александра Реввы (настоящее имя артиста), позировала на камеру в купальнике-боди телесного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру и немалый бюст. Изюминкой наряда стала всего одна бретелька - второе плечо знаменитость прикрыла своими волоами.

В таком виде Анжелика вышла прогуляться по пляжу. В руках у нее можно заметить вычурный бокал и трубочку для коктейля. Образ возлюбленной шоумена дополнили солнечные очки, которые она зажала между пальцев.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились внешним видом отдыхающей Анжелики и засыпали ее приятными отзывами:

"Королева"; "Вот посмотришь в окно как-то грустно становится погода не очень. А когда посмотришь на вашу фотографию всегда настроения поднимается 🌸 Вы просто солнце! 🔥💐🌞 Люблю ВАС! ❤️❤️❤️"; "Попробуешь с утра кокосик - и хорошо!))) Cool:)"; "Вы такая нереальная!💌 Ваш образ можно сравнить с чарующим цветком лотоса, вы так же прекрасна, красива и нежна"; "Какая шикарная фигура 👌 Анжелика, и купальник прелесть 👍 красавица 😊, повезло же Александру"; "Прямо ослепляете своей красотой, эти невероятные глаза и потрясающая улыбка, все прекрасно в Вас"; "Богиня красоты 😍"; "Кокосанка"; "Нет, ну это надо ж быть такой красоткой!!!!👍👍👍 Никаких недостатков!!!!!🔥🔥"; "Леди совершенство!".

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