Стало відомо, скільки вихідних на українців очікує в грудні і на початку січня

Про це пише Politeka.net.

В останньому місяці 2020 року буде 22 робочих дні і 9 вихідних.

Додатковий вихідний українці отримають, оскільки тепер у країні на державному рівні відзначають католицьке Різдво. Таким чином, буде тривалий вікенд в період з 25 по 27 грудня.

24 і 31 грудня роботодавцям рекомендують скоротити робочий день на одну годину.

Також в останньому місяці 2020 року в Україні відзначаються такі свята, як День Збройних Сил України, День святого Миколая та інші, але для них не передбачено додаткових вихідних.

У січні тривалі вихідні випадають з 1 по 3 число, а також з 7 по 10 включно. Сам Новий рік випадає на п'ятницю, 1 січня, і цей день є державним вихідним.

2 і 3 січня припадають на суботу та неділю, тому виходити на роботу простим українцям потрібно буде в понеділок, 4 січня.

Додаткові вихідні передбачені і на Різдво Христове, яке відзначається 7 січня, через що неробочим днем буде і п'ятниця, 8 січня.

Таким чином, в січні 2021 року в Україні буде офіційно 12 вихідних і 19 робочих днів.

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