Стало известно, сколько выходных украинцев ожидает в декабре и в начале января

Об этом пишет Politeka.net.

В последнем месяце 2020 года будет 22 рабочих дня и 9 выходных.

Дополнительный выходной украинцы получат, поскольку теперь в стране на государственном уровне отмечают католическое Рождество. Таким образом, будет длительный уикэнд в период с 25 по 27 декабря.

24 и 31 декабря работодателям рекомендуют сократить рабочий день на один час.

Также в последнем месяце 2020 года в Украине отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая и другие, но для них не предусмотрено дополнительных выходных.

В январе продолжительные выходные выпадают с 1 по 3 число, а также с 7 по 10 включительно. Сам Новый год выпадает на пятницу, 1 января, и этот день является государственным выходным.

2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому выходить на работу простым украинцам нужно будет в понедельник, 4 января.

Дополнительные выходные предусмотрены и на Рождество Христово, которое отмечается 7 января, из-за чего нерабочим днем будет и пятница, 8 января.

Таким образом, в январе 2021 года в Украине будет официально 12 выходных и 19 рабочих дней.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.