Стало известно, сколько выходных украинцев ожидает в декабре и в начале января
Об этом пишет Politeka.net.
В последнем месяце 2020 года будет 22 рабочих дня и 9 выходных.
Дополнительный выходной украинцы получат, поскольку теперь в стране на государственном уровне отмечают католическое Рождество. Таким образом, будет длительный уикэнд в период с 25 по 27 декабря.
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Выходные и праздники в декабре: сколько дней украинцы будут гулять, "получат продолжительный уикэнд с..."
24 и 31 декабря работодателям рекомендуют сократить рабочий день на один час.
Также в последнем месяце 2020 года в Украине отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая и другие, но для них не предусмотрено дополнительных выходных.
В январе продолжительные выходные выпадают с 1 по 3 число, а также с 7 по 10 включительно. Сам Новый год выпадает на пятницу, 1 января, и этот день является государственным выходным.
2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому выходить на работу простым украинцам нужно будет в понедельник, 4 января.
Дополнительные выходные предусмотрены и на Рождество Христово, которое отмечается 7 января, из-за чего нерабочим днем будет и пятница, 8 января.
Таким образом, в январе 2021 года в Украине будет официально 12 выходных и 19 рабочих дней.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.