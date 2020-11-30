Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, блиснула апетитними сідницями в прозорій сукні

Зірка завоювала величезну популярність в мережі, завдяки своїм пишним формам і відвертим фото, передає Politeka.net. Красуня живе в США, звідки ділиться кадрами своїх форм і красивих видів.

Користувачі мережі репостять знімки знаменитості в своїх фан-групах. На одному зі знімків "мрія всіх чоловіків" позувала до камери спиною, виблискуючи пишними сідницями в крихітному салатовому бікіні. Зверху красуня одягла прозоре плаття.

Розрізи на спідниці вбрання надавали ще більшу пікантність, оголюючи засмаглу шкіру знаменитості.

Модель натягнула салатові трусики вище, щоб ті не заважали насолоджуватися її п'ятою точкою.

Настя розпустила волосся і посміхалася, прикривши очі. У такому образі вона позувала на балконі з видом на океан.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік пишнотілої красуні.

"Краса світу", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала біля басейну, приспустивши лямки вбрання. Бретельки обтягнули спинку моделі, а великі груди мало не вивалювалися з великих вирізів з боків.

Також можна помітити великі сідниці зірки, що оголилися завдяки крою купального вбрання.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко постала в блакитному бікіні. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся зібрала у хвіст. Красуня лежала на шезлонгу, влаштувавшись на животику. Анастасія без сорому хвалилася рум'яними "булочками", які пеклися на сонечку.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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