Російська модель Анастасія Квітко, яку називають двійником Кім Кардашьян, порадувала виглядом в незвичайній нижній білизні

Як пише Politeka.net, сама Настя не дуже часто радує шанувальників свіжими фото, тому фанам доводиться шукати фото зірки на фан-сторінках. Так, на одній з них з'явився кадр, на якому пишногруда красуня була в чорній білизні в сіточку. Анастасія стояла, показавши себе у всій красі. Тісний ліф обтягнув бюст красуні, а маленький клаптик трусиків приховав тільки найінтимніше.

Образ доповнили панчохи і рукава, які Анастасія одягла заради жарких кадрів. На фото можна розгледіти апетитні стегна моделі і тонку талію.

Як відомо, Настя є моделлю з нестандартними формами, які стали популярні завдяки Кім Кардашьян. Свою кар'єру дівчина починала в Москві, але потім перебралася в США, де такі форми в більшій пошані.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко похвалилася ідеальним відпочинком. Дівчина в зеленому бікіні розвернулася спиною до камери, засвітивши свою апетитну п'яту точку. Красуня прикрасила себе незвичайною спідницею, яка зробила її схожою на русалку.

Крім цього, нещодавно Квітко порадувала виглядом в одній білизні. Вона обтягнула пишні форми еластичним одягом, підкресливши свої достоїнства.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко загорнулася в прозору сіточку і посвітила найсолодшим: «як торт».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко заворожила пишними формами в купальнику, що зісковзує: "Вау, яка...".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко вкоротила і так мініатюрний топ, показавши випираючі "бомбочки":"обличчя ангела".