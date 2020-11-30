Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала справжню красу в приспущеному купальнику
Красуня, яка народилася в Калінінграді, давно живе в США і ділиться звідти найспекотнішими кадрами, передає Politeka.net.
Модель не користувалася особливою популярністю, проте після того, як її помітив відомий фотограф, знімки з нею стали розлітатися по мережі. В результаті пишногруда спокусниця здобула популярність навіть за межами Батьківщини.
Квітко навіть взяла участь у показі бренду "Kanye West Clothing", американського репера Каньє Веста.
Фото з красунею з'являються в різних фан-групах, присвячених їй. Так, в одному з таких акаунтів оприлюднили знімок зірки в приспущеному купальнику.
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Модель позувала біля басейну, приспустивши лямки наряду. Бретельки обтягнули спинку Квітко, а великі груди мало не вивалювалися з великих вирізів з боків.
Також можна помітити великі сідниці зірки, що оголилися завдяки крою купального вбрання.
Пост зібрав всього понад 100 лайків, адже сторінка тільки набирає популярність. Шанувальники залишили багато коментарів у бік спокусниці.
"Вау, яка сек**альна дівчина", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко демонструвала пишні об'єми в своєму Instagram, а знімки швидко розлітаються по мережі.
Так, у фан-групі був розміщений знімок зірки, на якому її сфотографували напівбоком.
Модель позувала на шезлонгу, блиснувши своїми достоїнствами в крихітному бікіні.
Користувачі Мережі написали багато приємного в бік спокусливої бестії.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів