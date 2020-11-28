Модель показала себе у всій красі

Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, у в'язаній сіточці показала все, чим пишається

Настя завжди хотіла стати моделлю, але пишні форми ставали причиною відмови в роботі, передає Politeka.net. Однак пізніше саме ці пишні форми стали причиною її величезної популярності.

Після того як Квітко помітив один з фотографів, до неї прийшла велика відомість.

"Супербрюнетка" демонструє пишні об'єми в своєму Instagram, а знімки швидко розлітаються мережею.

Так, у фан-групі був розміщений знімок зірки, на якому її сфотографували напівбоком.

Модель позувала на шезлонгу, блиснувши своїми достоїнствами в крихітному бікіні. Маленький ліфчик обтягнув груди зірки, ледь не показуючи найінтимніші деталі.

Красуня вип'ятила пружні сідниці в маленьких плавках.

Зверху красуня натягнула білу в'язану сіточку, з якої стирчали частини тіла.

За годину пост зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного в сторону знаменитості.

"Як торт", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в чорній сукні з вирізом в районі грудей.

У такому вигляді пишногруда знаменитість пройшлася по вулиці. Бюст без білизни ледь не вистрибував з такого відвертого вбрання.

В очі кидається нереалістично тонка талія і пишні стегна.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в рваних джинсах і топіку. Красуня доповнила образ окулярами, а на плечі можна помітити сумочку. Анастасія в такому вигляді гуляла по місту, виставивши бюст вперед. Модель залишила волосся розпущеним і зовсім не соромилася показати апетитні форми.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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