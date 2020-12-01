На такой фигурке красиво все

Российская модель Анастасия Квитко, которую называют двойником Ким Кардашьян, порадовала видом в необычном нижнем белье

Как пишет Politeka.net, сама Настя не очень часто радует поклонников свежими фото, поэтому фанам приходится искать фото звезды на фан-страницах. Так, на одной из них появился кадр, на котором пышногрудая красотка предстала в черном белье в сеточку. Анастасия стояла, показав себя во всей красе. Тесный лиф обтянул бюст красотки, а маленький клаптик трусиков скрыл только самое интимное.

Образ дополнили чулки и рукава, которые Анастасия надела ради жарких кадров. На фото можно рассмотреть аппетитные бедра модели и тонкую талию.

Как известно, Настя является моделью с нестандартными формами, которые стали популярны благодаря Ким Кардашьян. Свою карьеру девушка начинала в Москве, но потом перебралась в США, где такие формы в большем почете.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко похвасталась идеальным отдыхом. Девушка в зеленом бикини развернулась спиной к камере, засветив свою аппетитную пятую точку. Красотка украсила себя необычной юбкой, которая сделала ее похожей на русалку.

Кроме этого, недавно Квитко порадовала видом в одном белье. Она обтянула пышные формы эластичной одеждой, подчеркнув свои достоинства.

Напомним, что Анастасия Квитко завернулась в прозрачную сеточку и посветила самым сладким: «Как торт».

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко заворожила пышными формами в соскальзывающем купальнике: "Вау, какая...".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко укоротила и так миниатюрный топ, показав выпирающие "бомбочки": "Лицо ангела".