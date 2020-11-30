Відомий російський співак Філіп Кіркоров полежав в одному ліжку зі своєю колегою по цеху Ані Лорак
Як передає Politeka, відповідне фото з'явилось на фан-сторінці Кароліни.
Так, на опублікованому фото Кіркоров лежить у ліжку з українською співачкою Ані Лорак, яка вже тривалий час виступає та живе в Росії. Також разом з ними лежить донька Кароліни Софія. При цьому всі виглядають дуже щасливими, сміються, а Кіркоров тримає дівчинку за ногу.
"Не потрібно більше слів", - йдеться у підписі до фото.
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Як відомо, Кіркорова та Ані Лорак поєднують теплі і дружні стосунки. Крім того, Філіп - хрещений батько Софії.
У коментарях до фото Кіркорова "підкололи" за те, що він не проти "полапати" Ані Лорак.
"Полапати груди у Ані Філ не проти, майстер на всі руки!", "Без слів зрозуміло - є пробиття", "Не потрібно слів, тут потрібна увага", "Без слів зрозуміло, щастя" - пишуть у коментарях.
Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак у російський День матері запостила фото зі своєю донькою Софією, коли та була ще зовсім маленькою.
Як відомо, 9 червня, в перший день скасування самоізоляції в Москві, Ані Лорак влаштувала свято на честь Дня народження своєї дочки Софії. Цього літа їй виповнилось 9 років. Привітати дівчинку і її маму прийшли такі зірки російського шоу-бізнесу як Філіп Кіркоров з дітьми, Сергій Лазарєв з сином та інші.
Нагадаємо, що пухкенький Кіркоров притиснувся до Орбакайте і Пугачової, рідкісне фото потрапило в мережу.
Як повідомляла Politeka, трагедія у Філіпа Кіркорова, маленький підопічний співака загинув у Криму.
Ще Рoliteka повідомляла, що Кіркоров майже не може ходити, на співака обрушилася низка випробувань.