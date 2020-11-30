В декабре украинцам повысят прожиточный минимум, а вместе с ним вырастут и пенсии для некоторых категорий

Как стало известно Politeka.net, после нововведений часть пенсионеров получит прибавку в 0,5 тысячи гривен, а "минималка" по выплатам вырастет всего на 57 гривен. Эксперты в комментарии изданию "Обозреватель" рассказали, кого коснутся изменения и почему получается такой большой разрыв в суммах.

С 1 декабря в Украине общий прожиточный минимум станет 2189 грн, надбавки вырастут со 17,2 до 17,69 гривен, минимальная пенсия - с 1720 до 1769 гривен, а граждане с максимальной пенсией получат надбавку в 570 гривен - с 17 210 до 17 690 гривен. На этом уровне показатель продержится до июля 2021-го, не будут расти и минимальные пенсии, заработная плата у некоторых бюджетных категорий.

Сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отметила, что в 2005 году людям, утратившим трудоспособность, установили минимальную пенсию в размере прожиточного минимума. После этого долгое время законодательный минимум и фактический, необходимый человеку для нормального проживания, были близки, однако все изменилось в началом вооруженного конфликта.

"После 2014-го года прожиточный минимум в госбюджете был заморожен и гарантии не пересматривались. А цены выросли почти в два раза. Потому сформировался такой огромный разрыв", - заявила Ткаченко.

Глава Счетной палаты Валерий Лацкан считает, что политику определения прожиточного минимума нужно срочно изменить, ведь уже сейчас фактический размер составляет 3763 гривен:

"Это в 1,6 раза превышает размер, определенный правительством на декабрь текущего года".

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