Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала свій шикарний вигляд ззаду

Довгонога бестія розбурхує вигинами у відвертих купальниках, пише Politeka.net. Цього разу красуня похвалилася формами, стоячи біля басейну.

Зірка одягла білосніжне бікіні на тонких зав'язках. Келлі позувала в крихітному ліфчику, який навряд чи зміг прикрити найінтимніші місця.

Маленькі трикутні клаптики натягнулися на грудях, і в результаті види вийшли вражаючими.

Крихітні плавки оголили пружні сідниці, "підсмажені" на сонці.

Красуня витягла ніжки назад, ніби прагнучи в блакитну воду.

Образ моделі завершили різні прикраси. Вона зробила високу "гульку", щоб не намочити волосся.

Зірка грайливо глянула в камеру через плече.

За дев'ять годин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень сторону пекучої брюнетки.

"Скарб", написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала в чорному облягаючому топі, який підкреслив її груди. Розрізи з боків оголили ребра, а сама довжина вбрання - дала помилуватися красивим плоским і рельєфним животиком.

Зірка натягнула вище стегон тісні блакитні лосини, що підкреслили її апетитні сідниці. Стрункі ніжки виглядали чудово в обтягуючому одязі.

Нагадаємо, Келлі Гейл постала в нижній білизні і чорному корсеті з бахромою. Образ дівчина доповнила стильними рукавичками, а волосся залишила розпущеним. Зірка була на подіумі і зовсім не ніяковіла від свого вбрання. Як можна помітити, це дуже старий знімок, і тоді модель тільки починала кар'єру.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret захопилася грою з друзями і підкорила видом без білизни

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