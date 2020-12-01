Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свой шикарный вид сзади

Длинноногая бестия будоражит изгибами в откровенных купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз красотка похвасталась формами, стоя возле бассейна.

Звезда надела белоснежное бикини на тонких завязках. Келли позировала в крохотном лифчике, который едва ли смог прикрыть самые интимные места.

Маленькие треугольные лоскутки натянулись на груди, и в результате виды получились впечатляющими.

Крохотные плавки оголили упругие ягодицы, "поджаренные" на солнце.

Красотка вытянула ножки назад, будто стремясь в голубую воду.

Образ модели завершили различные украшения. Она сделала высокую "гульку", чтобы не намочить волосы.

Звезда игриво взглянула в камеру через плечо.

За девять часов пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений сторону жгучей брюнетки.

"Сокровище", написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала в черном облегающем топе, подчеркнувшем ее грудь. Разрезы по бокам оголили ребра, а сама длина наряда - дала полюбоваться красивым плоским и рельефным животиком.

Звезда натянула выше бедер тесные голубые лосины, подчеркнувшие ее аппетитные ягодицы. Стройные ножки смотрелись великолепно в обтягивающей одежде.

Напомним, Келли Гейл предстала в нижнем белье и черном корсете с бахромой. Образ девушка дополнила стильными перчатками, а волосы оставила распущенными. Звезда была на подиуме и совсем не смущалась своего наряда. Как можно заметить, это очень старый снимок, и тогда модель только начинала карьеру.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret увлеклась игрой с друзьями и покорила видом без белья

А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret пошалила с подругой на пляже и сразила видом в бикини

Также Politeka сообщала, что мокрая Келли Гейл из Victoria’s Secret в крохотном бикини показала свои главные достоинства