Скандальная актриса Анастасия Шульженко, которая вскрыла правду про измены Тарзана Наташе Королевой, презентовала песню

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у девушки появились отрывки с закрытой презентации. Как известно, красотка записала дуэт с известным певцом и стилистом Романом Спектором, которого из-за прически в СМИ часто называют двойником Валерия Леонтьева.

К премьере Настя сильно преобразилась. Она покрасила волосы в огненно рыжий цвет, превратившись в настоящую бестию. Вместе с Романом девушка позировала перед камерами и давала интервью.

Стоит отметить, что Шульженко долгое время анонсировала старт сольной карьеры и премьеру песни, чем злила поклонников Наташи Королевой. Многие из них считали, что девушка делает это назло звездной паре, с которой она ведет информационную войну. Но в комментариях отписались и те, кто поддерживает Настю.

«А когда ждать дуэт с Тарзаном? Он же всё равно разведётся со своей курой общипанной, вот и будет вам счастье», «Красотка!!! Куда старушке Королевой до тебя..., я Тарзана понимаю... не устоял..перед таким соблазном», «Все было понятно с самого начала!! Она готова на всё ради денег и положения!», - пишут люди.

Напомним, что Анастасия Шульженко сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на...".

Как сообщала Politeka, безудержная Анастасия Шульженко запела и нарвалась на критику: "Тарзан с Королевой не сводят глаз".

Также Politeka писала, что Анастасия Шульженко ошарашила сходством с Королевой: "Такая же губастенькая".