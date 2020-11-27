39-річна Антоніна, яку затримали за вимагання, приголомшила схожістю в зовнішності з Наташею Корольовою

Жінка, яка довгий час тероризувала Тарзана і вимагала у нього 2 млн рублів, відправлена за грати на два місяці, пише КП.

План Антоніни був простий: вона хотіла звинуватити Сергія Глушка в тому, що він її кинув вагітною, і вимагала їй заплатити 2 млн, щоб вона "тримала рот на замку".

Для реалізації плану 39-річна Антоніна навіть знайшла "позашлюбну" дочку Катерину. Але Тарзан не повівся на такий розвод і заздалегідь звернувся за допомогою до поліції, через що здирниць зловили "на гарячому".

"26 листопада Антоніна Саввідес, обвинувачена у вимаганні в особливо великому розмірі, поміщена під варту на два місяці, до 24 січня 2021 року", - поінформувала прес-служба московського суду.

Якщо її провина буде доведена, то вона може потрапити до в'язниці на термін від 7 до 15 років. Але користувачі соцмереж звернули увагу, що вимагачка, яка шантажувала Тарзана на 2 млн, дуже схожа на Наташу Корольову.

"На алкоголічку вона схожа, а не на Корольову", "Ех поривайкіни, поривайкіни. Спочатку про свободу в ваших стосунках на всіх каналах розповідаєте, а потім піар на кістках. Опустилися", " і тепер нас чекає затяжний серіал: Тарзан і партнерки! Схоже це надовго! Мужайтеся дорогі товариші!",- написали користувачі в коментарях.

Найцікавіше, що затримана Антоніна схожа на Наташу Корольову формою губ і вирізом очей, а також "круглим обличчям".

"Копія! Така ж кругленька, губастенька, глазастенька", - пише видання КП з посиланням на обговорення в соціальних мережах.

Про скандал, в який вляпався Тарзан, ми ще розповідали у вересні.

Тоді з'ясувалося, що стриптизер привів додому коханок, поки Наташа Корольова відпочивала на курорті. Після цього з московської квартири зірок пропали прикраси на п'ять мільйонів рублів і три тисячі євро. Наташа Корольова подала до суду на Анастасію Шульженко.

Пізніше стало відомо, що невідомі жінки почали шантажувати Тарзана і вимагати у нього 2 млн рублів.

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