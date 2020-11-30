Таємниця народження дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна не дає спокою фанатам зіркової сім'ї

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі "Instagram" порівняли зовнішність Єлизавети Галкіної та її знаменитої сестри Христини Орбакайте. В одному з фанатських спільнот з'явилося фото, на якому старша дочка Примадонни відображена в білій блузці з оборками і квітковими візерунками, а також з великим амулетом на золотистому ланцюжку. На другому знімку малятко Ліза постала в милому платтячку з вишитою мордочкою кота.

"Сестрички 😍 😍 😍 Схожі?",- поцікавилися автори публікації.

Думка користувачів мережі в коментарях розділилися, деякі припустили, що зірки навіть не є родичами:

"Христина схожа на тата, а Ліза на маму"; "Ліза схожа на маму, яку ви і я не знаємо!"; "Красуні обидві і обидві схожі на маму, але по різному"; "це не Пугачової діти"; "не схожі зовсім. Але таке буває. Ліза в Максима, а Христина В свого батька"; "очі зовсім інші"; "не смішіть! Ні, звичайно! З якого дива вони можуть бути схожі?"; "Ні. І на Пугачову не схожа. Христина схожа на Пугачову"; "ніякої схожості"; "та звичайно не схожі. Навіть близько";" не схожі, але обидві хороші";" як можуть бути схожі абсолютно чужі люди, шукати ще не замучилися";" Дочки-матері";"Мама з донькою".

Як розповіла сама Алла Пугачова, близнюків Гаррі і Єлизавету їм з Максимом виносила сурогатна мама. Тим не менш, в мережі досі подейкують, що співачка не є дітям рідною. За деякими чутками, біологічною мамою Лізи і Гаррі може бути Крістіна Орбакайте.

Нагадавши, Христину Орбакайте порівняли з молодшою сестрою Лізою Галкіною, різниця в 42 роки: "Абсолютно чужі..."

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з" влюбливим " чоловіком.