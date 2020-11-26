Известную российскую певицу Кристину Орбакайте сравнили с ее младшей сестрой Лизой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Орбакайте.

Так, в Сети появился коллаж с фотографиями Орбакайте и маленькой Лизы Галкиной. Обе они - дочери российской певицы Аллы Пугачевой. При этом между ними огромная разница в возрасте - целых 42 года. Так, Кристине уже 49, а Лизе - 7.

"Похожи?" - спрашивают у поклонников Обракайте.

Стоит отметить, что нечто общее между сестрами действительно есть. Они обе блондинки с голубыми глазами, а некоторые пользователи соцсети увидели и сходство в чертах лица сестер. Впрочем, большинство пользователей все же утверждают, что они совершенно разные.

"Очаровательны и, самое главное, невероятно прекрасны", "Дочки красавицы!", "Чудо, какие красивые!", "К чему такие глупые вопросы? С какой стороны они могут быть похожи? Абсолютно чужие друг другу. Ничем не похожи и не могут быть похожи. Не смешите", "Совсем разные!", "Разные. Но обе красавицы", "Нет, не похожи... Абсолютно. Это Кристина - дитя Аллы, а эта девочка - непонятно чья... Суррогатная. Вообще ноль сходства", "Ничего общего", - пишут в комментариях.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.