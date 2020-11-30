Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк умеет приятно удивлять своих поклонников

Откровенная публикация появилась в личном микроблоге Анны Заворотнюк в Instagram.

Так, девушка решила ко Дню матери решила посвятить пост своей маме Анастасии, которая продолжает бороться с онкологией.

Таким образом, Анна Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни".

"...Хочу сказать, что в жизни каждого мама это самый важный и родной человек. Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим родителям", - написала она в своем Instagram.

Откровенную публикацию Анна Заворотнюк сопроводила снимком, на котором она блистает в эффектном белом платье, соблазнительных чулках и шляпке.

Поклонники в комментариях поблагодарили Анну за откровенность и поддержали онкобольную Анастасию Заворотнюк.

"Дай Бог Настеньке здоровья", "Анечка, все обязательно наладится", "Скорейшего выздоровления, мы очень любим и ждём Анастасию, это всего лишь испытания, всё пройдёт", "Анют, всё будет хорошо, вот увидишь. Мы все с вами", "Анечка у тебя замечательная мама, она обязательно поправиться, всё будет хорошо", "Анечка, вы обязательно справитесь. Только верьте, ваша мама очень добрая, умная, красивая женщина, она победит все невзгоды, а когда рядом такие замечательные люди как вы, просто нельзя не победить. Мы с вами, мы за вас, не теряйте надежды", "Дай боже, всё будет хорошо, мы все ждём и верим", "Шикарнная какая", "Анастасия -красавица и умница, жду ее выздоровления очень", - написали они в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что Анна Заворотнюк сбежала из загородного особняка и похвасталась своей квартирой в Москве.

Дочь онкобольной "Моей прекрасной няни" самостоятельно выбирала дизайн интерьера и отдала предпочтение светлым оттенкам, чтобы в доме было больше визуального пространства.

Анна Заворотнюк успела купить телевизор, стиральные машины, но большую мебель пока придется подождать, поэтому она не может еще отметить новоселье в квартире.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.