Чого чекати в платіжках у новому році

Новий підвищення тарифів схвалила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Згідно проектам постанов, опублікованих на сайті регулятора, з 1 січня 2021 року тарифи на розподіл природного газу (так звана абонплата) зросте в середньому на 80%.

Тарифи пропонують підвищити для клієнтів 20 облгазів. При цьому для деяких з них ціна на доставку палива може збільшитисямайже втричі. Наприклад, для" Тернопільміськгаз "тариф може зрости з 0,4 грн за 1 куб.м (щомісяця з ПДВ) до 1,13 грн, для" Тернопільгазу " – з 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Водночас, для двох операторів пропонується зменшити тариф: для ТОВ "Спектргаз" – на 3%, а саме з 3,28 до 3,18 грн за кубометр газу для ЗАТ "НГХП" Сірка" – на 15%, з 1,54 до 1,82 грн за кубометр.

Варто зазначити, що споживачі, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи можуть протягом 10 днів після оприлюднення відповідних проектів постанов на офіційному сайті НКРЕКУ письмово надати регулятору свої пропозиції.

Додамо, що рішення НКРЕКП стосується виключно плати за доставку природного газу. Як відомо, споживачі можуть вільно вибирати собі будь-якого постачальника (ціни у них різні).

Газзбути почали постачати газ населенню на конкурентних умовах з серпня 2020 року, коли уряд відкрив паливний ринок. Разом з цим НАК "Нафтогаз" припинила свої публічні спеціальні зобов'язання, однак компанії отримують газ за ціною регулятора. У листопаді тарифи різко зросли в середньому на 24% порівняно з жовтнем.

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