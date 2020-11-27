В Украину могут вернуться "коммунальные инспекции", целью которых будет контроль тарифов на услуги ЖКХ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ubr.ua.

Так, депутаты отреагировали на ухудшение инфраструктуры жилого фонда и качества жилищно-коммунальных услуг и предложили восстановить ныне утраченный государственный надзор за сферой.

Ожидается, что новый орган будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, которые сейчас фактически бесконтрольно устанавливаются местными органами самоуправления. Также инспекция будет штрафовать нарушителей: как поставщиков, так и потребителей услуг.

Инспекция будет проверять жилищно-коммунальный сервис, в частности, качество воды, техническое состояние теплосетей, объекты благоустройства, вывоз мусора и т.д.

При этом известно, что наказывать госорган будет не только коммунальные предприятия, но и нарушителей среди жителей - тех, кто уклоняется от заключения договора по обращению с бытовыми отходами, нарушает порядок присоединения/отсоединения от отопления и водоснабжения и т.д. Поданным в ВР в паре с проектом о создании ГКЖІ документом №4403 депутаты предлагают повысить уровень штрафов за данные нарушения.

Так, за пренебрежение порядком и правилами подключения/отключения к/от объектов и систем централизованного питьевого водоснабжения и отведения, систем централизованного отопления (теплоснабжения и поставки горячей воды украинцам будет грозить штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.

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