Поставщики определились с тарифами на газ для населения, которые будут действовать в декабре 2020 года

Как передает Politeka.net, компании установили цены от 6,33 до 8,96 гривны за кубометр, с прошлого месяца они практически не изменились. Подробно о том, как будут продавать газ украинцам, сообщил сайт «ГазПравда».

Вопреки опасениям, средняя стоимость топлива в декабре не подскочила и осталась на прежнем уровне - 7,16 гривен за кубический метр. Дешевле всего газ поставляет компания MEGAWATT – 6,22 гривны за кубометр, немногим дороже обойдутся услуги ВКФ «Теплобуд» - 6,25 гривны, и ГК "Нафтогаз Украины" - 6,33 гривны. При этом в «Газ АП» снизили цену на 1,16 гривны, теперь стоимость составляет 6,33 гривны.

Стоит отметить, что большую часть жителей Украины обслуживают региональные поставщики. В декабре газсбыты установили для своих клиентов тарифы от 6,9 до 8,96 гривны за "куб" - по сравнению с ноябрьскими расценки тоже не изменились. Как и прежде, дороже всего украинцам обходятся услуги «Запорожгаз Сбыт», который предлагает газ по максимальной цене в 8,96 гривны. В то же время, 29 поставщиков оставили тарифы неизменными, 11 снизили их, а три компании подняли стоимость своих услуг.

Газсбыты начали поставлять газ населению на конкурентных условиях с августа 2020 года, когда правительство открыло топливный рынок. Вместе с этим НАК "Нафтогаз" прекратила свои публичные специальные обязательства, однако компании получают газ по цене регулятора. В ноябре тарифы резко выросли в среднем на 24% по сравнению с октябрем.

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