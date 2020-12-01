Зі знаменитостями і їх шанувальниками зіграли злий жарт

"Не варто вірити чуткам", - так можна описати ситуації описані нижче

У мережі гуляє багато неправдивої інформації, в яку люди чомусь вірять частіше, пише Politeka.net. Згадаймо історії, коли в Інтернеті оголошували про смерть відомих особистостей, а ті раптово "воскресали".

Хейтери "поховали" британську письменницю Джоан Роулінг, яка написала романи про Гаррі Поттера. Користувачі мережі публікували досить жорстокі і образливі фотографії та відеоролики з хештегом #RIPJKRowling — «Спочивай з миром, Джоан Роулінг».

Виною всьому стали звинувачення знаменитості в трансфобії, коли Роуллінг невдало пожартувала про «людей з менструацією».

Цього літа раптово "воскрес" російський співак Олександр Буйнов. У мережі з'явилася інформація про похорон артиста, але той не став засмучуватися і з гумором відреагував на чутки.

"На наступний день після похорону. Відзначили воскресіння у Юдашкіна. Дай Бог всім вам здоров'я, друзі, подруги мої! А вас ховали коли-небудь за життя?",- написав артист.

Артиста Дмитра Пєвцова "поховали" після новини про те, що він купив місце на кладовищі поруч з сином Данилом. Актор також відреагував з гумором на цю інформацію.

"Я буду жити довго і щасливо на зло вам. А тим, хто дійсно цікавиться моїм здоров'ям, кажу, що все відмінно і добре", - звернувся до пліткарів артист.

Зірка серіалу "Бригада" Дмитро Дюжев "позбувся життя" після скандалу в аеропорту. Артист обурювався, що змушений був відстояти чергу разом з пасажирами економ-класу.

Після цього в "Вікіпедії" з'явилася відмітка про смерть артиста. На щастя, інформація виявилася лише чутками.

Російську примадонну Аллу Пугачову "поховали" у 2016 році, коли по інтернету поширили фото нібито з жалобної процесії. До цього повідомлялося, що у знаменитої співачки проблеми з серцем, тому новина про смерть виглядала досить переконливо.

Крім того, також "вмирали" Періс Хілтон і Брітні Спірс. Першу "поховали" у 2007 році, коли вона відбувала термін у в'язниці. Нібито тоді Періс вбила сусідка по камері.

А Брітні Спірс "загинула" у 2001 році в ДТП. Новина швидко розлетілася по ЗМІ, а шанувальники вже почали прощатися з кумиром. Однак незабаром преса принесла свої вибачення.

А нещодавно американську співачку Мадонну переплутали з померлою легендою футболу Дієго Марадоною.

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