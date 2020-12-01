Со знаменитостями и их поклонниками сыграли злую шутку

"Не стоит верить слухам", - так можно описать ситуации описанные ниже

В сети гуляет много неправдивой информации, в которую люди почему-то верят чаще, пишет Politeka.net. Давайте вспомним истории, когда в интернете объявляли о смерти известных личностей, а те внезапно "воскресали".

Хейтеры "похоронили" британскую писательницу Джоан Роулинг, которая написала романы о Гарри Поттере. Пользователи сети публиковали довольно жестокие и оскорбительные фотографии и видеоролики с хэштегом #RIPJKRowling — «Покойся с миром, Джоан Роулинг».

Виной всему стали обвинения знаменитости в трансфобии, когда Роуллинг неудачно пошутила о «людях с менструацией».

Этим летом внезапно "воскрес" российский певец Александр Буйнов. В сети появилась информация о похоронах артиста, но тот не стал расстраиваться и с юмором отреагировал на слухи.

"На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья, подруги мои! А вас хоронили когда-нибудь при жизни?", - написал артист.

Артиста Дмитрия Певцова "похоронили" после новости о том, что он купил место на кладбище рядом с сыном Данилой. Актер также отреагировал с юмором на эту информацию.

"Я буду жить долго и счастливо назло вам. А тем, кто действительно интересуется моим здоровьем, говорю, что все отлично и хорошо", - обратился к сплетникам артист.

Звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев "лишился жизни" после скандала в аэропорту. Артист возмущался, что вынужден был отстоять очередь вместе с пассажирами экономкласса.

После этого в "Википедии" появилась отметка о смерти артиста. К счастью, информация оказалась лишь слухами.

Российскую примадонну Аллу Пугачеву "похоронили" в 2016 году, когда по интернету распространили фото якобы с траурной процессии. До этого сообщалось, что у знаменитой певицы проблемы с сердцем, поэтому новость о смерти выглядела весьма убедительно.

Кроме того, также "умирали" Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. Первую "похоронили" в 2007 году, когда она отбывала срок в тюрьме. Якобы тогда Пэрис убила сокамерница.

А Бритни Спирс "погибла" в 2001 году в ДТП. Новость быстро разлетелась по СМИ, а поклонники уже начали прощаться с кумиром. Однако вскоре пресса принесла свои извинения.

А недавно американскую певицу Мадонну перепутали с умершей легендой футбола Диего Марадоной.

Несмотря на то, что поп-дива жива и здорова, многие пользователи «Твиттера» начали выражать соболезнования ее семье

Напомним, что сын Пугачевой и Галкина метко ответил отцу на замечание, мальчик не растерялся: "а у нас зато...".

Как сообщала Politeka, Пугачева вся в черном забыла о возрасте и блеснула экстремальным разрезом: "неудивительно, что Максим влюбился".

Также Politeka писала, что взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: "в любом возрасте прекрасна!".