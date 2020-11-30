Популярна російська співачка Лоліта Мілявська відповіла матом на коментар своєї колеги по цеху з України Олі Полякової

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лоліти у соцмережі.

Так, російська співачка опублікувала жартівливе відео, на якому вона співає всього одне нецензурне слово.

"Вогники!) Прекрасний настрій, який передаємо Вам з Колею", - так вона підписала запис.

На відео на Лоліті можна побачити довгу чорну сукню, масивні прикраси на шиї і традиційно яскравий макіяж.

У коментарях фоловери співачки оцінили її почуття гумору та неперевершені вокальні дані.

Відреагувала на відео і відома українська співачка Оля Полякова. Вона наголосила, що Лоліта має чудову форму.

"Ти як тростинка!" - написала Полякова.

Лоліта у відповідь залишила доволі лаконічний коментар: "ага, б*я".

Не оминули нове відео Лоліти і інші користувачі та залишили під ним безліч коментарів.

"У меня шоста ранку, всі встали! Питають, навіщо я будильник так на рано поставила? Я сміюсь, кажу, це Лоліта, новий хіт! розбудили всю сім'ю мені! Навіть німець мій головою хитає, слухає! Ой, Лоліта, розсмішила! Сьогодні на роботі всім покажу", "Ох, попереджувати треба! У меня ж навушники були надягнуті! Мої перепонки!" - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, схудла Лоліта напялила корсет, продемонструвавши бюст у всій красі.

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