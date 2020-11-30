Популярная российская певица Лолита Милявская ответила матом на комментарий своей коллеги по цеху из Украины Оли Поляковой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лолиты в соцсети.

Так, российская певица опубликовала шуточное видео, на котором она поет всего одно нецензурное слово.

"Огоньки!) Прекрасное настроение, которое передаем вам с Колей", - так она подписала запись.

На видео на Лолите можно увидеть длинное черное платье, массивные украшения на шее и традиционно яркий макияж.

В комментариях фолловеры певицы оценили ее чувство юмора и непревзойденные вокальные данные.

Отреагировала на видео и известная украинская певица Оля Полякова. Она подчеркнула, что Лолита в прекрасной форме.

"Ты как тростинка!" - написала Полякова.

Лолита в ответ оставила довольно лаконичный комментарий: "ага, б*я".

Не обошли стороной новое видео Лолиты и другие пользователи и оставили под ним множество комментариев.

"У меня шесть утра, все встали! Спрашивают, зачем я будильник так на рано поставила? Я смеюсь, говорю, это Лолита, новый хит! Разбудили всю семью мне! Даже немец мой головой качает, слушает! Ой, Лолита, рассмешила! Сегодня на работе всем покажу", "Ох, предупреждать надо! У меня же наушники были надеты! Мои перепонки!" - пишут в комментариях.

Напомним, похудевшая Лолита напялила корсет, продемонстрировав бюст во всей красе.

А еще Politeka сообщала, что Лолита попала в аварию, первые кадры и детали с места ЧП.

Также Politeka писала, что Лолита попала в аварию, первые кадры и детали с места ЧП.