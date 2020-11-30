Молода дружина відомого російського співака Володимира Преснякова викликликала шквал критики у мережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку __zvezdaa__ в сецмережі.

Так, з'явились фото Преснякова разом з його молодою дружиною, однак компліментів ця пара отримала, м'яко кажучи, небагато.

"Наталія Подольська вийшла на сцену в ефектній прозорій сукні через місяць після народження сина. Співачка продемонструвала свою чудову форму", - йдеться у підписі до світлин.

У коментарях пару розкритикували за те, що дитину залишають на няню замість того, щоб проводити із нею час.

"Воно того варте?", "Ну не знаю, я в перші роки дітей на півгодини боялась від них відійти, невже кар'єра важливіша, ніж побачити першу посмішку, почути перший гук", "У чому досягнення? Що дитина з няньками?", "Коліна - жах", "Дитині потрібна мати, а вона показує ось, як вона не погладшала, тьфу, аж бридко... Якби показали, як вона з синочком, та і трохи погладшала, було б так мило", - пишуть в коментарях.

Втім, не обійшлось і без доброзичливих відгуків.

"Прекрасна пара! Щастя і божого благословіння", - написали під фото.

Нагадаємо, що Олена Преснякова спокусила пружностями, що видніються через тонку тканину:"все більше люблю...".

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