Молодая жена известного российского певца Владимира Преснякова вызвала шквал критики в сети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу __zvezdaa__ в сецсети.

Так, появились фото Преснякова вместе с его молодой женой, однако комплиментов эта пара получила, мягко говоря, немного.

"Наталья Подольская вышла на сцену в эффектном прозрачном платье через месяц после рождения сына. Певица продемонстрировала свою замечательную форму", - говорится в подписи к фотографиям.

В комментариях пару раскритиковали за то, что ребенка оставляют на няню вместо того, чтобы проводить с ним время.

"Оно того стоит?", "Ну не знаю, я в первые годы детей на полчаса боялась от них отойти, неужели карьера важнее, чем увидеть первую улыбку, услышать первый гук", "В чем достижения? Что ребенок с няньками?", "Колени - ужас", " Ребенку нужна мать, а она показывает вот, как она не поправилась, тьфу, аж противно... Если бы показали, как она с сыночком, да и немного потолстела, было бы так мило", - пишут в комментариях.

Впрочем, не обошлось и без доброжелательных отзывов.

"Прекрасная пара! Счастья и Божьего благословения", - написали под фото.

Напомним, что Елена Преснякова соблазнила виднеющимися через тонкую ткань упругостями: "все больше люблю...".

Как сообщала Politeka, возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец".

Также Politeka писала, что Никита Пресняков срочно обратился за помощью с поиском новой семьи: "приезжайте знакомиться...", фото.