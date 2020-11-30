Молодая жена известного российского певца Владимира Преснякова вызвала шквал критики в сети
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу __zvezdaa__ в сецсети.
Так, появились фото Преснякова вместе с его молодой женой, однако комплиментов эта пара получила, мягко говоря, немного.
"Наталья Подольская вышла на сцену в эффектном прозрачном платье через месяц после рождения сына. Певица продемонстрировала свою замечательную форму", - говорится в подписи к фотографиям.
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В комментариях пару раскритиковали за то, что ребенка оставляют на няню вместо того, чтобы проводить с ним время.
"Оно того стоит?", "Ну не знаю, я в первые годы детей на полчаса боялась от них отойти, неужели карьера важнее, чем увидеть первую улыбку, услышать первый гук", "В чем достижения? Что ребенок с няньками?", "Колени - ужас", " Ребенку нужна мать, а она показывает вот, как она не поправилась, тьфу, аж противно... Если бы показали, как она с сыночком, да и немного потолстела, было бы так мило", - пишут в комментариях.
Впрочем, не обошлось и без доброжелательных отзывов.
"Прекрасная пара! Счастья и Божьего благословения", - написали под фото.
Напомним, что Елена Преснякова соблазнила виднеющимися через тонкую ткань упругостями: "все больше люблю...".
Как сообщала Politeka, возмужавший сын Орбакайте показал кадр из ванной, фанаты не сдержались: "Никита красавец".
Также Politeka писала, что Никита Пресняков срочно обратился за помощью с поиском новой семьи: "приезжайте знакомиться...", фото.