Учасника шоу "Холостячка" Ксенія Мішина знайшла собі нового фаворита

Провокативне фото з'явилося в офіційному Instagram-акаунті шоу "Холостяк".

Так, популярну актрису Ксенію Мішину застукали за поцілунком з одним з учасником шоу "Холостячка" Андрієм Рибаком.

"Романтичний і ніжний поцілунок з Андрієм Рибаком. Раді такому повороту?",- йдеться у підписі до знімка.

Але найцікавіше, що на фото не видно одягу ні у Ксенії Мішиної, ні у її нового фаворита, що може наштовхувати на певні думки.

Такий поворот в "Холостячці" припав до душі глядачам і шанувальникам переможниці шоу "Танці з зірками", через що вони завалили публікацію захопленими коментарями. Але були й такі коментатори, які не оцінили вибір Ксенії Мішиної.

"Клас, це було дуже. Взяв ситуацію в свої руки", "вона ж зізналася, що Еллерт подобається, так навіщо з іншим цілуватися", "Ні, не рада такому повороту", "Ну Адрій Бик))) вона пручалася як могла", "Еллерт буде дуже злий", "у мене трохи серце не вилізло", "розчарування", "Рибалка звичайно красень, але як же Еллерт", "нарешті-то. Мені він симпатизує", "якось всі вони погано цілуються", "рибалка, не підведи", "Гарне побачення. Поки дивилася обзаздрилася 100000000 разів...і Андрюшка теж нічого"," дуже несподівано", - написали вони під публікацією.

Відзначимо, що "Холостячка" Ксенія Мішина до цього цілувалася з іншим учасником шоу - Олександром Еллертом.

Для телезірки чоловік підготував захоплююче побачення-Спершу вони каталися на квадроциклах, а потім танцювали під зоряним небом в пустелі.

Через час пара змогла усамітнитися для відвертої розмови і довгоочікуваного поцілунку.

Нагадавши, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

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Як писала Politeka, що розпалена "Холостячка" Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.