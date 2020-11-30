"Квартал 95" зашкварився з новою політичною пародією

Артисти вирішили висміяти главу української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента Леоніда Кравчука і виключеного з ТКГ Вітольда Фокіна.

Відео під назвою " Один глухий, другий сліпий-Кравчук і Фокін після мінських переговорів "з'явилося на YouTube-каналі" Студія Квартал 95 Online " і підняло хвилю обурення.

Кравчука в номері зіграв Євген Кошовий, а Фокіна – Юрій Крапов.

Більшість жартів обігравала тему віку політиків: "Кравчук" погано бачить, тому проходить повз стіл в кабінеті "президента", обидва погано чують, тому перекручують слова "Зеленського", "Фокін" засинає в середині розмови тощо.

У фіналі "президенту" телефонують і повідомляють, що Росія погодилася на всі умови України – аби" Фокін "і" Кравчук " до них більше не приїжджали.

Зазначимо, видання "Страна", посилаючись на свої джерела в ТКГ, пише, що номер сильно засмутила Кравчука і він навіть припинив спілкування з офісом президента.

"Йому вже дзвонили вибачатися і Зеленський, і [Андрій] Єрмак. І [Євген] Кошовий . Але з Кошовим Кравчук навіть не став говорити", - заявило джерело ЗМІ.

При цьому офіційно наявність конфлікту спростовують.

"Це не так. Кравчук сьогодні благополучно вів засідання ТКГ. Без найменшого натяку на образу або неконструктив", – повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Але ось українців така сценка "Кварталу 95" точно не порадувала.

"Ганьба», «Отпетросянили, так отпетросянили», «Квартал пробив нове дно», «повний маразм", "Квартал зовсім з дуба звалився, ні сорому не совісті тільки бабки в очах. Ганебники, ідіоти, а сміх в залі теж наклали на картинку», «зжив себе Квартал», «Обісралися, ви квартал, з таким гумором», «Пора квартал закривати», «7 - й рік війна, клоуни думайте над чим жарти жартувати!", "Низько і гидко", "Зашквар", "Пипець, що в цьому смішного?", "Грабувалася Країна, кровила ... вмирала ... під смішки і "гумор" 95го кварталу...» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" заговорив про небезпечний симптом і показав роздуте обличчя: "третій день…»

Як повідомляла Politeka, Кошовий з" Квартал 95 "показав, що його 12-річна дочка витворяє з задертими ногами:" Бомба-ракета, поїхали!"

Також Politeka писала, що коронований Кошовий з "Квартал 95" заінтригував зовнішнім виглядом і важливою заявою: "початок»