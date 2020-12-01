В воскресенье, 29 ноября, состоялся финал танцевального шоу «Танці з зірками», на котором выступили многие украинские звезды

Как передает Politeka.net, практически в финале шоу на сцену вышла певица и актриса Анна Буткевич, которая представила свою песню «Без женатого». Ее выступление вызвало настоящий скандал в комментариях под постом в Инстаграм. Зрители не могли понять, как никому неизвестная артистка смогла выступить в финале шоу рядом с такими звездами как Тина Кароль, Дан Балан, Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик.

В сети пришли к выводу, что кто-то заплатил за ее выступление.

«Если она заплатила каналу 1+1 много денег, то ок, иначе не понимаю этого выступления»,

«Видать у 1+1 с деньгами совсем туго, раз на финал напихали столько второсортных ноунеймов»,

«Вы издеваетесь?! это дно»,

«Господи! Зачем мои глаза это видели, а уши слышали? И кто за это заплатил»,

«Это самый ужасный номер за весь сезон»,

«У 1+1 закончились деньги? Сколько они вам заплатили, чтобы выступить»,

«Это самый худший финал за все сезоны ! Кто это ?? Что за хрень она поёт ?? жуть просто! Переключила и больше не вернусь! С утра увижу фото победитель и на этом спасибо! Лучше бы станцевали все кто вылетели по самому яркому танцу, а финалисты по одному новому! Все ужасно затянуто!»,

«Где взяли эту "певицу" ?? Вообще не для финала. Кому она заплатила?», - пишут возмущенные зрители.

Стоит отметить, что большинство комментариев под постом оказались негативными. Украинцы обвинили «1+1» в неуважении к зрителям. Кроме этого, зрителям не понравился затянутый и скучный финал шоу.

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