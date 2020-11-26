Судді шоу "Танці з зірками" Влад Яма та Катерина Кухар вразили виглядом за лаштунками

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото відомих танцюристів опублікували на офіційній сторінці проекту в соціальній мережі "Instagram". Катерина Кухар позувала в чорно-білій сукні незвичайного фасону, який оголив її плечі, плоский живіт і зробив акцент на зоні декольте. Красуня доповнила образ сережкою в одному вже, блискучими кільцями і стильною компактною зачіскою. Вона підбадьорилася з лукавою посмішкою на вустах.

Влад Яма в свою чергу здався шанувальникам в картатому костюмі з штанів і жилетки, а також в сірій сорочці з розстебнутим коміром. Хореограф засунув великий палець руки в кишеню, а іншою обійняв свою чарівну колегу за струнку талію.

"Ти ж пам'ятаєш, що лінії для голосування відкриті протягом усього тижня? Голосуй за улюблену пару щодня - суперфіналісти дуже важлива твоя підтримка", - зазначили в повідомленні.

Користувачі соцмережі в коментарях висловили все, що думають про членів журі та їх фаворитів:

"Кухар звільніть взагалі", "Кухар нафіг з шоу"; "Влад активно тягне Саніну, хоча вона найслабша"; " от не розумію людей які роблять зауваження. У самій вічно рот відкритий, а ще на когось кричить. Стеж за собою, противно, Катя".

За підсумками минулого тижня в суперфінал вийшли три танцювальні пари: Юлія Саніна і Дмитро Жук, Надія Мейхер і Кирило Васюк, А також Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Нагадаємо, що Влад Яма зізнався в помилці з дружиною Лілією, шлюб опинився під загрозою: "для дівчини це важливіше".

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