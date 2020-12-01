Американська модель Ебігейл Ретчфорд в одній білизні позувала на вулиці
Спокуслива красуня показала ідеальні форми в одній білизні, яка здавалася дуже тісною, пише Politeka.net.
Зірка останнім часом стала частіше балувати фанатів своїми спекотними фото і відео. Модель в одному з останніх сторіс постала в чорній білизні.
Розкішна дівчина одягла тісний ліфчик, який стиснув її великий бюст. Тонкі лямки обплели її груди, роблячи на ній ще більший акцент.
Чорний чокер з золотими вставками обвив шию.
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Красуня одягла поясок для панчіх і маленькі трусики.
Ебі блиснула ніжками в панчішках з мереживом.
Завершили її образ стильні прикраси і макіяж, який підкреслив риси обличчя.
Зірка грайливо висунула язик на одному з кадрів.
Кадри в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, шанувальники обсипали зірку приємними повідомленнями в особистому листуванні.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд в одних трусиках постала біля штори, іноді нею прикриваючись. Примітно, що красуня тримала в руках фотоапарат роблячи вигляд, що сама себе знімає.
Волосся знаменитості були розпущене. Модель іноді тягнула широку посмішку і поводилася абсолютно невимушено.
Раніше ми писали, що Ебі Рэтчфорд позувала в крихітній білизні з леопардовим принтом і здивувала розмірами ліфчика, який виявився замалий для шостого розміру бюста. Так, дівчина виглядала дуже привабливо в білизні не за розміром, а також сіточці чорного кольору з кріпленням на талії.
Ебі залишила довгі локони розпущеними, а також доповнила свій образ в тон бікіні золотими масивними кільцями-браслетами.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"