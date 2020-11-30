Актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, показала, як має починатися ідеальний ранок
Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, "наречена" Гаріка Харламова постала перед шанувальниками в ефектному темно-зеленій сукні, яка зайвий раз підкреслила спокусливий бюст актриси.
Яскравий образ Яна Кошкіна доповнила туфлями на високих підборах такого ж кольору, макіяжем і розкішною шубкою.
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Для ефектності актриса зігнулася як кішка, спершись об рояль і вип'ятивши свою ще одну "гордість".
"Доброго ранку, мої дорогі! Бажаю вам продуктивного тижня і відмінного настрою! Яке фото вам більше сподобалося? Мені - 1)", - йдеться в підписі до спокусливих знімків.
Фанати завалили російську актрису лайками і захопленими коментарями, ледь підбираючи слова.
"Все супер", "Королева Яна" ," що за талія", "спасибі за настрій"," на всіх хороша"," Богиня", "Гарна стійка", " Законно бути такою красивою?", "Ох ти ж йошки матрьошки! Яка красотища", "на першому фото ти бажана", "Яна, яка ж ви сексуальна", "елегантна Краса", "кульки", "Попа солодка у графині", "Стиль собачки", - написали вони під знімками.
Раніше ми розповідали, що Яна Кошкіна похвалилася своєю зовнішністю під час трапези. Відповідне фото було оприлюднено в одному з фан-груп.
Артистка позувала в яскраво-рожевій футболці, а зверху одягла І відчинила сіру кофту на блискавці. Модель зробила пишний хвіст, в результаті чого стали видні її блискучі сережки.
Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику
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