Актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, показала, как должно начинаться идеальное утро

Свежая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, "невеста" Гарика Харламова предстала перед поклонниками в эффектном темно-зеленом платье, которое лишний раз подчеркнуло соблазнительный бюст актрисы.

Яркий образ Яна Кошкина дополнила туфлями на высоком каблуке такого же цвета, вызывающим макияжем и роскошной шубкой.

Для эффектности актриса изогнулась как кошка, оперевшись о рояль и выпятив свою еще одну "гордость".

"Доброе утро, мои дорогие! Желаю вам продуктивной недели и отличного настроения! Какое фото вам больше понравилось? Мне - 1)", - говорится в подписи к соблазнительным снимкам.

Фанаты завалили российскую актрису лайками и восторженными комментариями, едва подбирая слова.

"Все супер", "Королева Яна", "Что за талия", "Спасибо за настроение", "Хорошая стойка", "На всех хороша", "Богиня", "Законно быть такой красивой?", "Ох ты ж ешки матрешки! Какая красотища", "На первом фото ты желаемая", "Яна, какая же вы сексуальная", "Элегантная красота", "Шарики", "Попа сладкая у графини", "Стиль собачки", - написали они под снимками.

Ранее мы рассказывали, что Яна Кошкина похвасталась своей внешностью во время трапезы. Соответствующее фото было обнародовано в одной из фан-групп.

Артистка позировала в ярко-розовой футболке, а сверху надела и распахнула серую кофту на молнии. Модель сделала пышный хвост, в результате чего стали видны ее блестящие серьги.

Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике

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