Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників природним кадром без обробки

Джей Ло сміливо можна нагороджувати титулом "ікони стилю", адже в 51 рік артистка не тільки виглядає років на двадцять молодше, але і завжди з'являється на публіці в розкішних нарядах. Завдяки заняттям спорту, боротьбі і латиноамериканським танцям Лопес отримала бездоганне і підкачане тіло. Схоже, її кар'єра в шоу-бізнесі була б неможлива без титанічної праці та вміння розставляти пріоритети.

Співачка тренується дуже багато, тому на фан-акаунтах часто можна побачити фото з занять Дженніфер, а також відео з тренувань в спортзалі або танцювальному залі з підтанцьовкою. Так як Лопес не дає собі вихідних, вона запевняє, що це і є її запорука успіху.

На фото можна помітити, що зірка навіть без макіяжу і фотошопу виглядає і правда чудово, а її шкіра все також блискуча і виглядає дуже доглянуто.

Танці в житті зірки грають важливу ролі. При цьому у неї немає класичної танцювальної освіти, але вона вчиться у кращих хореографів все життя, а напередодні власного п'ятдесятиріччя актриса вирішила навчитися танцювати і на пілоні. Це було потрібно для зйомок в картині "Стриптизерки".

Щоб привертати увагу, Лопес досить вийти в світ, надівши коротке плаття і використавши мінімум макіяжу. Так як в 51 Лопес виглядає молодше років на двадцять свого віку, шанувальники постійно нахвалюють зірку і захоплюються її красою.

Дженніфер підбирає пікантні образи, нерідко оголюють її тіло найнесподіванішим чином, проте вбрання в стилі офісних леді також оцінюють в мережі. У своєму Instagram Лопес нещодавно посвітила доглянутими ніжками і показала також, як втомилася після цілого дня на високих підборах.

"💕 Подивися на них, подивися на нас ... 💕 @dsw #JLoJenniferLopez 📸», - жартівливо пише Лопес під новим постом.

Ось що відповідають в мережі:

«Можеш бути зі мною на 100% чесним; навіть шкіра від неї горить; Боже мій, я був першим, хто це побачив, я люблю тебе, jlo💜; Така чудова 😍💕; ідеальна жінка; 😍; всі позаздрять такий🔝🔝🔝🔝; полювання почалася😻; цілий океан пристрасті💦💦; Її DM збираються підірвати в 10 разів більше, ніж зазвичай; Найбільш недооцінена взуття! 🦋💙».

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця