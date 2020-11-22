Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму зухвалою фотосесією
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото Джолі, на якому вона постала в досить пікантному вигляді. Ще молода актриса одягла сукню на бретельках з дуже глибоким декольте. Вона вляглася на диван, виставивши вперед свій апетитний бюст. Джолі сміливо дивилася в камеру і посміхалася. Її коротка стрижка надавала особливого шарму фотографії.
"Гаряча", - коротко підписали фото автори аккаунта.
Знімок молодої Джолі розбурхав її шанувальників. Під постом вони залишили масу приємних слів.
"Супер", "вогонь", "Чарівна", "Любов велика", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що раніше Анджеліна Джолі часто брала участь в подібних зйомках. Вона не соромилася відвертих нарядів і зухвалих образів. Втім, з народженням дітей все змінилося. Зараз актриса повністю зосереджена на вихованні підлітків. Її зовнішність сильно змінилася.
Раніше ми писали, що шанувальники опублікували в мережі знімок, на якому Джолі позувала в тісному корсеті. Жінка підняла руки вгору, щоб прибрати волосся. Її підкачані руки і тонка талія звели з розуму фанатів.
Нагадаємо, що Анджеліна Джолі без ліфчика не втримала своїх засмаглих "маляток" під маєчкою: гаряче фото.
Як повідомляла Politeka, пристрасна Анджеліна Джолі подражнила апетитним бюстом в мокрій сукні:"гаряча панянка".
Також Politeka писала, що повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік: ось це форми!