Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму зухвалою фотосесією

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото Джолі, на якому вона постала в досить пікантному вигляді. Ще молода актриса одягла сукню на бретельках з дуже глибоким декольте. Вона вляглася на диван, виставивши вперед свій апетитний бюст. Джолі сміливо дивилася в камеру і посміхалася. Її коротка стрижка надавала особливого шарму фотографії.

"Гаряча", - коротко підписали фото автори аккаунта.

Знімок молодої Джолі розбурхав її шанувальників. Під постом вони залишили масу приємних слів.

"Супер", "вогонь", "Чарівна", "Любов велика", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що раніше Анджеліна Джолі часто брала участь в подібних зйомках. Вона не соромилася відвертих нарядів і зухвалих образів. Втім, з народженням дітей все змінилося. Зараз актриса повністю зосереджена на вихованні підлітків. Її зовнішність сильно змінилася.

Раніше ми писали, що шанувальники опублікували в мережі знімок, на якому Джолі позувала в тісному корсеті. Жінка підняла руки вгору, щоб прибрати волосся. Її підкачані руки і тонка талія звели з розуму фанатів.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі без ліфчика не втримала своїх засмаглих "маляток" під маєчкою: гаряче фото.

Як повідомляла Politeka, пристрасна Анджеліна Джолі подражнила апетитним бюстом в мокрій сукні:"гаряча панянка".

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