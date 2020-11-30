Стало відомо, які зарплати українці отримуватимуть у 2021 році після рішення Кабміну про перенесення підвищення "мінімалки"
Про це пише Обозреваетель.
Як відомо, уряд вирішив перенести підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з липня на грудень 2021 року, через що українці, які отримують менше 6,5 тисяч, втратять близько 2500 гривень.
Саме стільки вони б могли отримати, якби підвищення відбулося саме влітку наступного року.
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Але зарплати в будь-якому випадку будуть рости. Наприклад, в 2021 році розмір підвищення складе 12,1%. Середні зарплати будуть рости наступним чином:
- у 2021 -13 632 грн;
- у 2022 -15 414 грн;
- у 2023 - 17 169 грн.
Але тут слід враховувати інфляцію, розмір якої складе 7,4%. А ось без підвищення можуть залишитися деякі бюджетники.
Вже після Нового року мінімальний оклад педагога мали підвищити до 6810 гривень, але Кабмін скасував цю постанову. І тепер "мінімалка" для педагогів складе 4455 гривень.
Експерти також прогнозують, що до 2025 року зовсім без роботи ризикують залишитися ті, хто виконує механічну, адміністративну роботу: починаючи від бухгалтера і закінчуючи будівельним робітником.
А 2021 рік стане складним для простих українців. При хороших розкладах, підвищення зарплат компенсує розмір інфляції, але через брак грошей у бюджеті уряд вирішив заощадити на деяких категоріях.
Нагадаємо, що Середня зарплата побила рекорд, названі сфери, де найбільше платять
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