Стало відомо, які зарплати українці отримуватимуть у 2021 році після рішення Кабміну про перенесення підвищення "мінімалки"

Про це пише Обозреваетель.

Як відомо, уряд вирішив перенести підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з липня на грудень 2021 року, через що українці, які отримують менше 6,5 тисяч, втратять близько 2500 гривень.

Саме стільки вони б могли отримати, якби підвищення відбулося саме влітку наступного року.

Але зарплати в будь-якому випадку будуть рости. Наприклад, в 2021 році розмір підвищення складе 12,1%. Середні зарплати будуть рости наступним чином:

у 2021 -13 632 грн;

у 2022 -15 414 грн;

у 2023 - 17 169 грн.

Але тут слід враховувати інфляцію, розмір якої складе 7,4%. А ось без підвищення можуть залишитися деякі бюджетники.

Вже після Нового року мінімальний оклад педагога мали підвищити до 6810 гривень, але Кабмін скасував цю постанову. І тепер "мінімалка" для педагогів складе 4455 гривень.

Експерти також прогнозують, що до 2025 року зовсім без роботи ризикують залишитися ті, хто виконує механічну, адміністративну роботу: починаючи від бухгалтера і закінчуючи будівельним робітником.

А 2021 рік стане складним для простих українців. При хороших розкладах, підвищення зарплат компенсує розмір інфляції, але через брак грошей у бюджеті уряд вирішив заощадити на деяких категоріях.

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