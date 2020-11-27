Кабмин подготовил государственный бюджет на 2021 год, изменив ряд показателей ко второму чтению

Соответствующий законопроект был обнародован на сайте Верховной Рады.

Как пишет «24 канал», доходы бюджета в 2021 году запланированы на уровне 1,092 трлн гривен. При этом потратить планируют 1,328 триллиона.

Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне в госбюджете заложен на уровне 29,1 гривна. А инфляция по прогнозам правительства составит 7,3%.

Известно, что бюджет учитывает утвержденную ранее программу по повышению минимальной заработной платы в Украине. Ее повысят в январе (до 6 тыс. гривен) и в июле (до 6,5 тыс. гривен). Среднемесячная зарплата по стране составит 13,6 тыс. гривен.

Прожиточный минимум в следующем году повысят трижды – в январе, июле и декабре. На конец 2021 года он составит 2 393 гривны. Вместе с прожиточным минимумом будут расти социальные выплаты, привязанные к этому показателю.

На дотации Пенсионному фонду намерены выделить 195,319 млрд гривен. Показательно, что при первом чтении документа эта цифра была на 8,5 млрд гривен больше. Кроме ПФУ урезали также расходы на Минобразования и Фонд регионального развития.

В тоже время ко второму чтению увеличились расходы на аппарат МВД, МИД, Министерство энергетики, а также Министерство культуры и информационной политики.

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