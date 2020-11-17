Известно, что пенсию за стаж рассчитывают не только за время, когда человек непосредственно работал, но и за другие периоды

Так, во время расчета пенсий включают период учебы, а вот как рассчитывают период отпуска по уходу за ребенком до трех лет ответили в "Пенсионном курьере".

Стоит отметить, что порядок исчисления зарплаты определен статьей 40 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В документе говорится, для исчисления пенсии берутся зарплата (доход) за весь период страхового стажа с 1 июля 2000 года, пишет ukranews.com.

По желанию пенсионера, после утверждения справки о зарплате первичными документами, или, когда страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года менее 60 месяцев, исчисления пенсии учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Официальная зарплата до 1 июля 2000 года учитывается при наличии документов о начислении зарплаты, а также при подтверждении справкой о зарплате первичными документами.

А начиная 1 июля 2000 года - это подтверждается по информации, зафиксированной в системе персонифицированного учета.

По выбору пенсионера, из периода, за который учитывается зарплата для начисления пенсии, не берутся периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа с учетом любых периодов независимо от перерывов, входящих в страховой стаж.

А также исключаются любые периоды страхового стажа подряд при условии, если это время в сумме составляют не более 10% продолжительности страхового стажа, учтенного в одинарном размере.

Плюс, по желанию, можно исключить декреты за период с 1 июля 2000 по 1 января 2005, и периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Плюс при расчете коэффициента зарплаты, в которых осуществлялась оплата страховых взносов застрахованных лиц (в пунктах 7-9 и 14 статьи 11 Закона), и периоды, включающие в страховой стаж согласно абзацу 3 части 1 ст. 24 этого Закона, учитывается минимальный размер зарплаты.

Нормы по уплате страховых взносов, включающие в себя декрет до трех лет, вступили в силу с 1 января 2005 года, зарплата в размере минимальной учитывается к периоду такого ухода начиная с 1 января 2005 года.

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