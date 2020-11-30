Відомий співак Дан Балан тріумфально повернувся на паркет шоу "Танці з зірками"

Відео з'явилося в офіційному Instagram-акаунті проект.

Так, музикант вирішив презентувати нову композицію "Дихають про кохання".

Прем'єра пісні відбулася за участю фіналістки проекту "Голос країни" Індіри Едільбаєвої. Як відомо, дівчина спеціально прилетіла з Казахстану на фінал «Танців з зірками», заради презентації пісні.

На паркеті Індіра виступила в чорній міні-сукні, за допомогою якої дівчина зробила акцент на своїй стрункій фігурі.

Поява Дана Балана в компанії красуні з Казахстану викликало провокаційне питання у ведучого шоу "Танців з зірками" Юрія Горбунова, який запитав у музиканта, як же відреагує на це його "фаворитка" Тіна Кароль. Дан, у свою чергу, відповів, що лише Тіна Кароль може відповісти на його запитання.

Шанувальники своєрідно відреагували на повернення Дана Балана в ефір українського телеканалу. Комусь сподобалася нова пісня музиканта, а хтось обурився, що співак знайшов заміну Тіні Кароль.

"Здається, я перестала дихати. Чарівно, просто нереальний космос" « "шикарна пісня, кращий момент за весь випуск«,» Супер пісня і музика, ну Дан геній«, "заворожує", "я очікувала більшого", "наскільки його дістали інтриги з Тіною, що він прийшов з Індірою", "пісня, що в нічному клубі – слів не чути, тільки ловиш ритми. А Індіра якась зовсім інша", "набридли ви вже з цією Дантиною, соромно, смішно і сумно одночасно", "поміняйте на Кароль і будуть зовсім інші емоції", "Дан живе своїм життям в Америці, таких як Тін у нього вагон і маленький візок»" "хотілося б побачити його з Тіною, а не з Індірою", " що це за дівка?", "Бредятина", " хто ця китаянка? Цей метелик-одноденка. Невже це комусь подобається? Пісня нема про що, краще б прославляли українську націю, а не всяких...", - написали вони в коментарях під публікацією в Instagram.

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