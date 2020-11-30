Известный певец Дан Балан триумфально вернулся на паркет шоу "Танці з зірками"

Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Так, музыкант решил презентовать новую композицию «Дышат о любви».

Премьера песни состоялась при участии финалистки проекта «Голос страны» Индиры Едильбаевой. Как известно, девушка специально прилетела из Казахстана на финал «Танців з зірками», ради презентации песни.

На паркете Индира выступила в черном мини-платье, с помощью которого девушка сделала акцент на своей стройной фигуре.

Появление Дана Балана в компании красотки из Казахстана вызвало провокационный вопрос у ведущего шоу «Танців з зірками» Юрия Горбунова, который спросил у музыканта, как же отреагирует на это его «фаворитка» Тина Кароль. Дан, в свою очередь, ответил, что лишь Тина Кароль может ответить на его вопрос.

Поклонники своеобразно отреагировали на возвращение Дана Балана в эфир украинского телеканала. Кому-то понравилась новая песня музыканта, а кто-то возмутился, что певец нашел замену Тине Кароль.

«Кажется, я перестала дышать. Волшебно, просто нереальный космос», «Шикарная песня, лучший момент за весь выпуск», «Супер песня и музыка, ну Дан гений», «Завораживает», «Я ожидала большего», «Насколько его достали интриги с Тиной, что он пришел с Индирой», «Песня, что в ночном клубе – слов не слышно, только ловишь ритмы. А Индира какая-то совсем другая», «Надоели вы уже с этой ДанТиной, стыдно, смешно и грустно одновременно», «Поменяйте на КАроль и будут совершенно другие эмоции», «Дан живет своей жизнью в Америке, таких как Тин у него вагон и маленькая тележка», «Хотелось бы увидеть его с Тиной, а не с Индирой», «Что это за девка?», «Бредятина», «Кто эта китаянка? Эта бабочка-однодневка. Неужели это кому-то нравится? Песня не о чем, лучше бы прославляли украинскую нацию, а не всяких…», - написали они в комментариях под публикацией в Instagram.

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