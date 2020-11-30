Популярна співачка Віра Брежнєва зробила дочкам зворушливий подарунок у день матері

Артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

29 листопада в Росії, де зараз живе з родиною українська співачка, відзначають День матері. З цієї нагоди Брежнєва, яка сама виховує двох дівчаток - Соню і Сару, вирішила поділитися атмосферним постом. Вона опублікувала ніжний і світлий кліп на тему материнства. У ньому сама співачка з'являється в повітряному образі з розпущеним волоссям і в білій сукні.

"Мати приголомшливу маму і самій бути мамою - дар. Всіх мам з Днем Матері. І всім нам важливо одне - щоб наші діти були щасливі. Як мама, присвятила цю пісню своїм донечкам Соні і Сарі", - написала зірка.

Її шанувальників пост не залишив байдужими.

"шикарний кліп, я розплакалася....у Вас така велика сім'я, це найбільше щастя і багатство", "Дівчаткове царство", "зворушливий кліп і чудова пісня, спасибі і з днем Матері вас, Віра", "найкращий кліп! До тремтіння!", "Зворушливе ставлення між матір'ю і донькою", "спасибі за пісню !!! Золоті слова ... ніжно, зворушливо, емоції переповнюють", "Вірочка пісня просто клас, зворушила до сліз...сім'я це скеля..", "Клас, аж до сліз. Будьте щасливі і здорові на радість своїм рідним", - пишуть люди.

Нагадаємо, "розмита" Віра Брежнєва не змогла стримати емоцій і поділилася своїм щастям: "Рівно рік тому...".

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