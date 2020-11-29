Не всім таке до душі

Надю Дорофєєва розкритикували за виступ під фонограму у фіналі "Танців з зірками"

Нещодавно популярна українська співачка дебютувала як сольна виконавиця з піснею "Gorit". Це її перший сингл після розпаду дуету "Время и стекло", в якому вона співала з Позитивом. 29 листопада співачка з'явилася в шоу "Танці з зірками", щоб порадувати глядачів своїм виступом.

Однак, як пише Politeka.net, судячи з коментарів в Instagram-акаунті шоу, багато українців залишилися незадоволені побаченим. Так, людей обурило те, що Дорофєєва виступала під фонограму, та ще й не дуже вдало. Також багато хто розкритикував образ співачки, яка вийшла на сцену в чорному ліфчику і шортиках, більше схожих на труси, а також з двома хвостиками.

Втім, знайшлися і ті, кому виступ сподобався.

"Нова пісня Наді просто вау", "Рай для вух", "що це за відеоефекти аля eurovision 2002?", "Ну могла б і наживо заспівати...", "Наді потрібно навчитися співати під фанеру...не вміє відкривати рот під фанеру зовсім((" , "Сама посередність, хоч Позитив і не співає, але вони круто доповнювали один одного", "чому не в живу співала?", "Рівень того зоопарку", "Боже яка Дорофєєва стала красунею", "ганьба якась в стилі Руки вгору",-пишуть люди.

Нагадаэмо, грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва здивувала рухом в чорному міні, дочка Потапа оцінила.

Також Politeka писала, що схудлий Дантес розтанув в руках спекотної красуні і це не Дорофєєва.