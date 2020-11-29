Не всем такое по душе

Надю Дорофеева раскритиковали за выступление под фонограмму в финале «Танців з зірками»

Недавно популярная украинская певица дебютировала как сольная исполнительница с песней «Gorit». Это ее первый сингл после распада дуэта «Время и стекло», в котором она пела с Позитивом. 29 ноября певица появилась в шоу «Танці з зірками», чтобы порадовать зрителей своим выступлением.

Однако, как пишет Politeka.net, судя по комментариям в Инстаграм-аккаунте шоу, многие украинцы остались недовольны увиденным. Так, людей возмутило то, что Дорофеева выступала под фонограмму, да еще и не очень удачно. Также многие раскритиковали образ певицы, которая вышла на сцену в черном лифчике и шортиках, больше похожих на трусы, а также с двумя хвостиками.

Впрочем, нашлись и те, кому выступление понравилось.

«Новая песня Нади просто вау», «Рай для ушей», «Что это за видеоэффекты аля eurovision 2002?», «Ну могла бы и вживую спеть...», «Наде нужно научиться петь под фанеру...не умеет открывать рот под фанеру совсем((«, «Сама посредственность, хоть Позитив и не поет, но они круто дополняли друг друга», «почему не в живую пела?», «Уровень того зоопарка», «Боже какая Дорофеева стала красоткой», «позор какой-то в стиле Руки вверх», - пишут люди.

Напомним, игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении.

Как сообщала Politeka, Дорофеева изумила движением в черном мини, дочь Потапа оценила.

Также Politeka писала, что похудевший Дантес растаял в руках жаркой красотки и это не Дорофеева.