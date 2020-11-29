Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець здивувала грайливим образом і розповіла про те, чого не любить у зоряному житті

Як відомо, всім знаменитостям доводиться регулярно брати участь у всіляких зйомках і фотосесіях. Однак, фотографуватися люблять далеко не всі. Однією із зірок, яким це заняття не до душі, виявилася і популярна українська гумористка. Як повідомляє Politeka.net, про це Кравець розповіла у своєму Instagram.

Зірка поділилася короткими відео через лаштунки своєї нової фотосесії. У ній її фотографом виступила колега артистки по "Жіночому кварталу" Марта Адамчук.

На кадрах можна побачити, як кравець дуріє перед камерою в чорному костюмі з екстравагантними блискучими деталями. Артистка щосили веселиться і насолоджується собою.

"Взагалі-то я не дуже люблю фотографуватися, але вчора щось сталося! Спасибі всім, хто створював цей настрій і диво!",- підписала кадри зірка.

Раніше ми писали, що Степан Казанін опублікував кадр з нового випуску «Вечірнього Кварталу», який повинен вийти в ефір 21 листопада. На ньому зображений фрагмент номера, в якому сам Степан зіграв з Оленою Кравець і Юрієм Краповим.

Причому, якщо Кравець і Крапов на кадрі одягнені у вишукані наряди, то Казанін вийшов на сцену в одних бежевих бриджах з підтяжками і ременями, затягнутими на найцікавішому місці. Судячи з незадоволеної особи Крапова і шокованої Кравець, їх такий образ явно не влаштував.

Нагадаємо, 17-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95" раптово стала виглядати на 40 років, що сталося: "Маминого віку...".

Як повідомляла Politeka, напівголий Казанин з "Квартал 95" змусив Олену Кравець завмерти від подиву.

Також Politeka писала, що постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені.