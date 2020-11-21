Звезда Студии «Квартал 95» Степан Казанин поразил даже своих коллег дерзким появлением в полуголом виде

Известный украинский юморист поделился неожиданным кадром на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Казанин опубликовал кадр из нового выпуска «Вечернего Квартала», который должен выйти в эфир 21 ноября. На нем запечатлен фрагмент номера, в котором сам Степан сыграл с Еленой Кравец и Юрием Краповым.

Причем, если Кравец и Крапов на кадре одеты в изысканные наряды, то Казанин вышел на сцену в одних бежевых бриджах с подтяжками и ремнями, затянутыми на самом интересном месте. Судя по недовольному лицу Крапова и шокированной Кравец, их такой образ явно не устроил.

Комментируя номер, Казанин пообещал поклонникам, что «ой шо буде».

Фанаты артиста тут же принялись комментировать его пост.

«очень жду», «Подчеркивает в Степе хорошее», «Ждём ждём ждём!», «Смелый наряд», «Степа, ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Мы вас очень очень любим. Шлем воздушные поцелуйчики», - пишут украинцы.

Ранее мы писали, что в одном из номеров «Квартала» Евгений Кошевой, Юрий Крапов и Юрий Великий покажут встречу Владимира Зеленского с олигархами в кабинете президента. Для политической пародии юмористы надели соответствующие костюмы и даже парики.

Напомним, постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене: "Время зарядиться".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" наконец признался, зачем отрастил усы и шевелюру.

Также Politeka писала, что распухший Ткач из «Квартал 95» с огрубевшим голосом записал срочное видеообращение: «Отнеситесь пожалуйста серьезно!».