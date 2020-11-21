Звезда Студии «Квартал 95» Степан Казанин поразил даже своих коллег дерзким появлением в полуголом виде
Известный украинский юморист поделился неожиданным кадром на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Казанин опубликовал кадр из нового выпуска «Вечернего Квартала», который должен выйти в эфир 21 ноября. На нем запечатлен фрагмент номера, в котором сам Степан сыграл с Еленой Кравец и Юрием Краповым.
Причем, если Кравец и Крапов на кадре одеты в изысканные наряды, то Казанин вышел на сцену в одних бежевых бриджах с подтяжками и ремнями, затянутыми на самом интересном месте. Судя по недовольному лицу Крапова и шокированной Кравец, их такой образ явно не устроил.
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Комментируя номер, Казанин пообещал поклонникам, что «ой шо буде».
Фанаты артиста тут же принялись комментировать его пост.
«очень жду», «Подчеркивает в Степе хорошее», «Ждём ждём ждём!», «Смелый наряд», «Степа, ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Мы вас очень очень любим. Шлем воздушные поцелуйчики», - пишут украинцы.
Ранее мы писали, что в одном из номеров «Квартала» Евгений Кошевой, Юрий Крапов и Юрий Великий покажут встречу Владимира Зеленского с олигархами в кабинете президента. Для политической пародии юмористы надели соответствующие костюмы и даже парики.
Напомним, постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец из "Квартал 95" поразили видом на сцене: "Время зарядиться".
Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" наконец признался, зачем отрастил усы и шевелюру.
Также Politeka писала, что распухший Ткач из «Квартал 95» с огрубевшим голосом записал срочное видеообращение: «Отнеситесь пожалуйста серьезно!».