Юная дочь известной украинской актрисы, звезды "95-го квартала" Елены Кравец поразила сходством с матерью

Как передает Politeka.net, на своей странице в соцсети девушка опубликовала фотографии, на которых она позировала с обновленной прической и стильным мейкапом.

При этом девушка призналась, что для своего образа она использовала косметику мамы.

"Накрасилась мимной косметикой", - говорится в подписи к фотографиям.

На фото можно увидеть, что девушка сделала себе короткое темное каре, а макияж выбрала очень изящный - нюдовый. На ней едва заметная полупрозрачная помада, чуть подведенные глаза и свежий румянец.

В комментариях подписчики дочери Кравец отметили, что она очень похожа на маму, однако не все увидели в этом позитив - кое-кто отметил, что макияжем девушка добавила себе много лишних лет.

"А тебе идет мамина косметика", "Красотка", "Что за красавица Белла", "Безупречная и роскошная", "И стала маминого возраста", "А выглядишь, как та же Машка в 40", "Ты мой краш", - пишут в комментариях.

Напомним, что Елена Кравец выдала имя самой главной истерички в "Квартале-95", звезда не смолчала: "С***ы все крашеные!".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" появилась во всем черном и поразила трогательным посланием:"не стесняйся быть собой...".

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