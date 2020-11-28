Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала выступление в новом образе и рассказала о своих страданиях

Знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры из популярного шоу "Ледниковый период", которому она отдала много сил, передает Politeka.net. Для очередного танца Ольга Бузова надела белоснежное платье с вырезом от груди и почти до пупка, впрочем, бюст прикрыла ткань телесного цвета. Ее партнер Дмитрий Соловьев надел просторные серые штаны и белый пуловер.

На опубликованных снимках фигуристы запечатлены на льду в экстремальных позах. Дмитрий Соловьев показал эффектные поддержки с певицей, которая то и дело задирала ноги во время сложных движений. В какой-то момент она и вовсе зависла высоко в воздухе на специальной подвеске.

"А люди не верили... 🕊😔 Сегодня мы с @dmitry_solovyev катаемся под мою песню... #людиневерили... Она очень много значит для меня - это моя боль, это моя исповедь", - поделилась Бузова переживаниями в описании. - "Может быть я не оправдала всех Ваших ожиданий ... 😔😢 Но знайте одно, я старалась изо всех сил, даже изо всех сил на которые просто моё тело и физика не способны. Я хотела Вас удивлять с каждым выходом, я сделала всё, что могла. честно😔 Падать и снова подниматься - получается мой девиз по жизни🙏".

Пользователи сети в комментариях высказали свои мнения о танцах звезды:

"Прям как лебедь"; "Я верила 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Олечка, умничка!!!! Большая трудяжка 💪💪💪"; "Самая-самая👼🏻❤️ это было очень красиво"; "Оля,вы пример для многих девушек. Вы добились большого успеха,не смотря на мнение окружающих. ❤️Вы большая умница"; "Опять на жалость давит🤮"; "Чем бы не тешилась лишь бы не вешалась"; "Не особо даже чувствуется твой большой рост) такая нежная".

Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавцу: "Оля это заслужила...".

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