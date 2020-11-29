Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар вбила своїм образом у короткій сукні на суперфіналі шоу

Танцівниця показала своє розкішне вбрання в новому відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

За цей сезон шоу Кухар не раз опинялася в центрі скандалу через свої перепалки з конкурсантами і занадто жорсткі коментарі на їх адресу. Однак, до суперфіналу балерина вирішила відкинути конфлікти в сторону і з'явитися на шоу в епатажному образі.

Для цього вона вибрала екстравагантну міні-сукню "тілесного" кольору з незвичайним декором. Вона тут же привертає увагу глибоким декольте, буквально до пупка танцівниці, зеленим драпіруванням на одному плечі, а також сріблястою прикрасою – на іншому.

Доповнюють образ Кухар довгі рукавички з сріблястою обробкою.

"3.... 2.... 1....Довгоочікуваний суперфінал! І нагадаю... "Танці з зірками" закінчаться тільки тоді, коли думка глядачів співпаде з моїм..",- жартома написала "найсуворіша" суддя проекту.

Шанувальники не могли пройти повз такого поста.

"Шикарний образ! Королева!", "Приголомшливий наряд, приголомшлива ви!", "Голлівуд відпочиває...ви дивовижна жінка", "як добре, що можна розглянути це диво, шкода ніжок не видно", "ікона танців", "Діва!", "Діта фон Тіз нервово купить в сторонці", "жах... скільки можна себе так вести", - пишуть люди.

Нагадаємо, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве, примірявши наряд без білизни: "Я почну...".

Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер: "Отрутою вже стіни павільйону забризкала".